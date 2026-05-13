В Сыктывкаре ищут пропавшую 32-летнюю женщину

В Сыктывкаре продолжаются поиски 32-летней Юлии Куратовой, также известной под фамилией Панюкова. Сообщается, что женщина пропала 7 мая 2026 года, и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

По имеющейся информации, рост пропавшей составляет около 167 сантиметров, телосложение плотное, волосы темно-русые, глаза карие. В день исчезновения на ней могла быть черная кожаная куртка, темные брюки или серо-голубые джинсы и кроссовки. При себе у нее была коричневая сумка.

К поискам подключились добровольцы, они обращаются к жителям с просьбой сообщать любую информацию, которая может помочь установить местонахождение женщины. Связаться можно по телефону горячей линии «8-800-700-54-52» или по номеру «112».