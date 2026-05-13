Проезд на пароме в Коми подорожает на 31%

Министерство тарифного регулирования Коми вынесло на общественное обсуждение проект приказа об установлении новых единых максимальных тарифов на речные перевозки по всей республике. Документ заменит аналогичный приказ, принятый в апреле 2025 года.

Предлагается поднять предельный тариф на перевозку пассажиров до 15,75 рубля за один пассажиро-километр. Сейчас он составляет 12 рублей, а вырастет на 31,2%. Максимальный тариф на переправах хотят увеличить до 75,31 рубля за человека (сейчас – 72 рубля, рост – 4,6%). Для детей от 5 до 10 лет сохранят 50% скидку.

Также планируют обновить перечень транспортных средств, а для некоторых категорий введут предельные тарифы впервые. В пояснительной записке Минтарифов объяснило изменения кратко: «проект приказа подготовлен в целях актуализации действующих единых тарифов». При этом в ведомстве отметили, что предложенные тарифы пока проектны. Документ не затронет крупных региональных перевозчиков, у которых есть индивидуальные тарифы. Общественное обсуждение завершится 21 мая 2026 года, а приказ вступит в силу после официальной публикации.