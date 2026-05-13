В Ухте медведица с медвежатами вышла к людям. Глава города Марина Метелева сообщила в соцсетях, что животных заметили в районе поселка Дальнего, и напомнила о мерах предосторожности при встрече с хищником.

В Удорском районе случаи выхода медведей к населенным пунктам тоже участились. В селе Большая Пысса следы косолапого обнаружили возле временной мусорной площадки, а в деревне Малая Пысса – рядом с водозаборной колонкой. Администрация села призвала жителей быть осторожными: медведи выходят в поисках пищи, особенно их привлекают запахи отходов.

При обнаружении следов хищника, представляющего угрозу, просят звонить по телефонам 112, в дежурную часть полиции (8 (821-5) 33-2-50), в ЕДДС (8 (821-5) 33-0-09) или в администрацию Большой Пыссы (8 (82135) 35 3 10).