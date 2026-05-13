Житель Ухты украл телефон у спящего знакомого и сдал в комиссионку

Мировой судья Чибьюского судебного участка Ухты вынес приговор 39-летнему местному жителю, признав его виновным в краже. Об этом сообщает прокуратура Коми.

В августе 2025 года мужчина, уже имевший судимость, познакомился в торговом центре с приезжим и предложил вместе выпить на берегу реки. Во время застолья он несколько раз брал телефон нового знакомого, а когда тот уснул, забрал устройство и сдал в комиссионный магазин за 2 тыс. рублей. Вырученные деньги потратил на себя.

Позже полицейские изъяли телефон и вернули владельцу. Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Суд учел наличие отягчающих обстоятельств и приговорил мужчину к 10 месяцам колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в силу.