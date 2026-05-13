В Коми на профилактический учет поставили 27 подростков

В Коми завершился первый этап оперативно-профилактической акции «Подросток». В мероприятии участвовали сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних, участковые, патрульно-постовая служба, уголовный розыск, Госавтоинспекция, а также представители ФСИН и других структур, занимающихся профилактикой.

Полицейские проверили по месту жительства 582 подростка, 340 родителей и законных представителей, которые уже состояли на профилактическом учете, а также 123 семьи из так называемой группы риска. Организовали рейды в местах, где обычно собираются несовершеннолетние. Всего осмотрели более 900 локаций: дворы, подъезды, стройки и заброшенные здания, вокзалы, аэропорты, магазины, клубы, кафе, бары, рестораны, спортсооружения, скверы, парки и учреждения с круглосуточным пребыванием детей.

По итогам проверок на профилактический учет поставили 27 несовершеннолетних и 7 неблагополучных родителей. За время операции пресекли 20 фактов административных правонарушений со стороны подростков. Из них 8 – мелкие хищения, 1 – появление в общественных местах в пьяном виде, еще 11 – другие нарушения.

Особое внимание уделялось вовлечению ребят в организованный досуг, кружки и трудоустройство. Сотрудники местных отделов полиции провели несколько культурных и патриотических мероприятий. Работа по предупреждению преступлений среди несовершеннолетних продолжится.