В Коми горел дом: пожарные эвакуировали двух жильцов

Во вторник, 12 мая, в Печоре горел частный дом, пожарные эвакуировали двух жильцов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

На улице Воркутинской загорелся частный жилой дом. На место прибыли пожарные. Они потушили огонь. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

«Эвакуировано 2 человека», – рассказали в министерстве.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что в результате пожара никто не пострадал. На месте происшествия работали 16 человек и четыре единицы техники, а также пожарный поезд.

«Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем», – говорится в сообщении.