Суд вновь рассмотрит дело экс-министра здравоохранения Коми Ваграма Даллакяна

Третий кассационный суд отменил решение первой инстанции по делу бывшего руководителя министерства здравоохранения Коми Ваграма Даллакяна и направил материалы на новое рассмотрение в Сыктывкарский городской суд. Об этом экс-чиновник сообщил на своей странице во «ВКонтакте» 11 мая. Даллакян назвал дело политическим и заявил, что в нем ничего не поменялось, даже обвинение, которое считает, что в дни, когда он еще не работал, должен был давать поручения по лекарственному обеспечению.

Напомним, бывшего заместителя министра (с сентября 2022 года), а позже исполняющего обязанности главы Минздрава Коми (с мая 2023 года) в 2024 году обвинили в халатности, которая повлекла особо крупный ущерб. По версии следствия, в 2023 году Даллакян плохо организовал заключение госконтрактов на закупку лекарств для льготников. Из-за этого количество рецептов на отсроченном обслуживании выросло до 10 тысяч, а ГУП «Государственные аптеки Республики Коми» (единственный поставщик услуг) понесло ущерб около 14 млн рублей.

Гособвинитель просил суд назначить штраф в 350 тыс. рублей, но освободить от его уплаты из-за истечения сроков давности – вменяемое нарушение относится к преступлениям небольшой тяжести, а срок по ним составляет два года. В ноябре 2025 года Сыктывкарский городской суд вернул дело прокурору. Мера пресечения Даллакяну осталась прежней – подписка о невыезде.