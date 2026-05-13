НовостиПроисшествия13 мая 2026 11:26

В Коми осудили начальника станции и дежурную за сход двух вагонов-цистерн

Железнодорожники не обеспечили согласованность маневров, что привело к аварии
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Северо-Западной транспортная прокуратура

В Коми двух сотрудников железной дороги признали виновными в нарушении правил безопасности движения, которое повлекло крупный ущерб.

Суд пришел к выводу, что дежурная по сортировочной горке и начальник станции Ветласян 10 июня 2025 года плохо организовали работу: не обеспечили нужную расстановку людей, не согласовали их действия и не проверили, нет ли препятствий для маневров. Из-за этого маневровый состав направили на путь станции Ветласян, а после проезда стрелочного перевода вагоны наехали на централизованный сбрасывающий башмак, и два вагона-цистерны сошли с рельсов.

Суд назначил виновным наказание в виде штрафа.

Отмечается, что погибших и пострадавших в инциденте не было, экологии ничего не угрожало, на движение поездов авария не повлияла.