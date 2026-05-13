Воркута остается эндемичной по туляремии

В Воркуте прошло заседание санитарно-противоэпидемической комиссии, на которое пригласили представителей городского хозяйства, лечебных учреждений и управляющих компаний. Главной темой стала профилактика распространения природно-очаговых и особо опасных инфекций — туляремии и геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Специалисты обсудили, как не допустить ухудшения обстановки во время весеннего паводка. Воркута по-прежнему остается эндемичной территорией по туляремии.

Основной способ защиты от этих болезней — своевременная и регулярная дератизация, особенно на объектах, имеющих особое эпидемиологическое значение. Специфическая профилактика особенно актуальна для охотников, оленеводов и тех, чья работа связана с выходом в тундру.

Вопрос заболеваемости ГЛПС тоже остается важным: Республика Коми относится ко 2-й группе со средним уровнем (показатель выше 10 на 100 тыс. населения).