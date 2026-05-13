Пьяный житель Коми до смерти избил односельчанина: его будут судить

До смерти избивший односельчанина 26-летний житель Коми пойдет под суд

В Усть-Куломском районе Коми 26-летнего местного жителя обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть односельчанина.

Трагедия произошла в феврале в селе Керчомья. В одном из частных домов компания распивала спиртное. В какой-то момент фигурант избил 53-летнего односельчанина. В результате пострадавший скончался. Причиной его смерти стала травма грудной клетки. Уголовное дело направили в суд. Согласно законодательству, фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.