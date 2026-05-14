В Сыктывкаре закрыли кафе после случаев дизентерии у посетителей

Владельцу дали 30 суток на устранение нарушений

В Сыктывкаре судебные приставы исполнили решение суда о временном закрытии одного из кафе на 30 суток.

Как сообщили в службе судебных приставов, владельцу заведения — индивидуальному предпринимателю — вручили необходимые процессуальные документы, а помещения и кассовые аппараты опечатали.

Причиной административного наказания стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований, которые, по данным специалистов, привели к случаям дизентерии среди посетителей кафе.

В ходе расследования сотрудники Роспотребнадзора обнаружили кишечную палочку в смывах с оборудования, выявили нарушение условий хранения продуктов — соседство сырых полуфабрикатов и готовой еды, а также зафиксировали антисанитарию в помещениях пищеблока, на производственных столах и холодильниках.

В течение месяца предприниматель должен устранить все выявленные нарушения. При этом доступ в опечатанные помещения возможен только без повреждения пломб, наложенных судебными приставами.