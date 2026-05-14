НовостиОбщество14 мая 2026 6:30

В Коми столкновение двух иномарок закончилось травмами ребенка

Авария произошла на проспекте Ленина вечером 12 мая
Пострадавшему ребенку госпитализация не потребовалась

В Ухте вечером 12 мая произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал ребенок.

По предварительным данным, около 17:38 водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Creta, двигалась по проспекту Ленина со стороны улицы 30 лет Октября в направлении Комсомольской площади. Возле дома №16 она не выдержала безопасную дистанцию и столкнулась с автомобилем Haval M6.

За рулем второго автомобиля находился водитель 1991 года рождения. Машина остановилась на светофоре на запрещающий сигнал, когда в нее врезался двигавшийся сзади Hyundai.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получил пассажир автомобиля Haval — ребенок 2020 года рождения. Госпитализация ему не потребовалась.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.