В центре Сыктывкара приставы опечатали кафе из-за кишечной палочки

В Сыктывкаре закрыли точку общепита после жалоб на отравление посетителей. Фото: УФССП по Коми.

Судебные приставы из УФССП по Коми исполнили решение суда и приостановили работу кафе «Счастье — есть» на улице Старовского на 30 суток. Владельцу заведения вручили все нужные документы, после чего помещения и кассовые аппараты опечатали. Причина наказания, по словам приставов, в нарушении санитарных правил, из-за которых несколько посетителей кафе подхватили дизентерию.

Специалисты Роспотребнадзора в ходе расследования инфекционных заболеваний нашли в смывах с оборудования кишечную палочку, заметили, что сырые полуфабрикаты лежат рядом с готовой едой, а также зафиксировали грязь в помещениях пищеблока, на рабочих столах и внутри холодильников. Теперь у заведения есть 30 суток, чтобы убрать всю антисанитарию, но снимать пломбы, которые наложили приставы, запрещено.

