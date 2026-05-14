В селе Уег сняли карантин по эмкару после сожжения павших телят

В селе Уег отменили карантин. Напомним, ограничения ввели в середине апреля, когда в личном подсобном хозяйстве села Усть-Цилемского района нашли мертвых телят.

Как отметил исполняющий обязанности руководителя службы ветеринарии Коми Андрей Белых, болезнь подтвердили у двух погибших телят – это оказался эмфизематозный карбункул (эмкар). Приказ о введении карантина подписали 16 апреля.

Добавим, что такое заболевание редко встречается в регионе и не носит массового характера, хотя раньше его уже фиксировали в Усть-Цилемском районе.

Глава ветслужбы пояснил, что эта инфекция может жить в земле. Животных регулярно прививают от эмкара, но у молодняка болезнь могла развиться из-за нехватки питательных веществ, слабого организма и не до конца сформировавшегося иммунитета. Эпизоотическим очагом признали то самое личное подсобное хозяйство, а под зону неблагополучного пункта попало все село. В приказе говорилось, что в очаг нельзя пускать посторонних, там запрещено резать скот и вывозить молоко от больных животных. На всей неблагополучной территории также нельзя было ввозить и вывозить восприимчивых животных, заготавливать и вывозить для них корма, проводить сельскохозяйственные ярмарки и любые другие мероприятия с участием животных, сообщает БНК.

После того как диагноз подтвердился, в село отправили группу ветеринаров. Они провели эпизоотологические исследования, осмотрели всех животных, сделали вынужденную профилактическую прививку более чем 20 головам крупного рогатого скота и трижды провели дезинфекцию. Павших телят сожгли. Новых случаев заболевания не было, ситуация стала благополучной, поэтому 5 мая карантин сняли.

Андрей Белых в заключение добавил, что для профилактики болезней ветеринары каждый год делают прививки, но предвидеть отдельные исключения невозможно. Он порекомендовал владельцам скота следить за рационом животных, давать им свежее сено, правильно его заготавливать, хранить и скармливать – это поможет снизить риск. Эмкар не опасен для жизни и здоровья людей.