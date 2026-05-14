Театру оперы и балета Коми вместо реконструкции сделают капремонт

Проект реконструкции Коми оперы обсуждают давно. Фото: Театр оперы и балета Коми.

Министерство культуры и архивного дела Коми пока не может найти деньги на реконструкцию Государственного академического театра оперы и балета. Но сейчас рассматривается вариант капитального ремонта, что позволит продлить срок службы здания, однако перед этим нужно провести его полный осмотр.

По словам министра культуры Марина Бурмистрова, состояние театра постоянно держат на контроле руководители республики. Две недели назад заместитель председателя правительства Коми Эдуард Слабиков вместе с Мариной Бурмистровой, как она сама выразилась, «исползали каждый уголок театра»: смотрели стены, потолки и подвалы. Команда специалистов уже сделала визуальный осмотр и закажет экспертизу, чтобы по-настоящему оценить состояние здания.

Марина Бурмистрова объяснила, что найти 16 миллиардов рублей сейчас очень сложно, сколько ни старайся.

- Эта сумма в 4 раза больше годового финансирования всей отрасли культуры, то есть денег нужно на 4 года вперед. У региона есть куда более насущные потребности, - сказала она. - Поэтому речь идет не о реконструкции, а о капитальном ремонте.

Министр подчеркнула, что театр нельзя закрывать, но условия внутри должны быть безопасными. Она добавила, что сейчас закажут осмотр театра, чтобы специалисты поняли, насколько здание находится в нормальном и безопасном для людей состоянии, а потом посчитают, сколько денег нужно, чтобы хотя бы на несколько лет привести его в порядок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Зацеловать кнопочку!»: в сыктывкарском конном центре «Аврора» в День Победы на свет появился малыш пони (подробности)