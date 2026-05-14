Жительница Коми помогла поймать телефонных мошенников в Новосибирске

Мошенники из Новосибирска обманули жителей Иркутской области на 2 миллиона рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель прокурора Коми утвердил обвинительное заключение против двух жителей Новосибирска. Их обвиняют в мошенничестве в крупном размере в составе организованной группы, покушение на такое же мошенничество и легализация денег в крупном размере.

По версии следствия, в октябре 2025 года эти двое молодых людей вошли в преступную группу, которая занималась хищением денег у граждан с последующим переводом их в криптовалюту. Другие участники группы позвонили пожилой женщине из Коми и убедили ее отправить свои сбережения курьерской службой, якобы для декларирования. Женщина уже приготовила к отправке 700 тысяч рублей, но ее насторожила просьба заменить паспорт и она позвонила в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов в ходе оперативно-разыскных мероприятий отправили через транспортную компанию муляж вместо настоящих денег. Когда аферисты пришли забирать посылку, их задержали. В ходе следствия выяснилось, что от действий этой группы пострадали еще двое жителей Иркутской области, которые потеряли больше 2 миллионов рублей.

Свою вину обвиняемые признали частично, но ущерб не возместили. Следователи наложили арест на изъятые у них наличные деньги – больше 1 миллиона рублей – и на сотовые телефоны.

Уголовное дело направили для рассмотрения в Заельцовский районный суд Новосибирска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Зацеловать кнопочку!»: в сыктывкарском конном центре «Аврора» в День Победы на свет появился малыш пони (подробности)