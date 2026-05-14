Родителям в Коми грозит уголовный срок за передачу питбайка ребенку

Игорь Спиридонов посоветовал отдавать детей в школу мотокросса вместо покупки питбайка.

В общественной приемной главы Коми прошла прямая линия на тему родительской ответственности за противоправное поведение детей. Начальник отдела по делам несовершеннолетних прокуратуры региона Игорь Спиридонов напомнил, что в Уголовном кодексе есть статья о вовлечении несовершеннолетнего в действия, опасные для его жизни и здоровья. Судебная практика с 2025 года пошла по пути привлечения родителей к уголовной ответственности за то, что они передают детям право управлять питбайками. Такие приговоры уже выносились в Саратовской области и Краснодарском крае.

Задача прокуратуры на 2026 год, по его словам, тщательно отслеживать все случаи с питбайками, хотя пока приговоров именно в Коми не было. Особое внимание уделят происшествиям, которые закончились смертью или тяжелыми травмами.

По словам Игоря Спиридонова, с каждым годом таких случаев становится больше. Так, в 2025 году были смертельные, а травм насчитываются десятки. Представитель прокуратуры обратился к родителям с прямым предупреждением. Он сказал, что тех не очень умных родителей, которые покупают детям спортивный инвентарь, прекрасно зная, что дети будут использовать его не на специальных полигонах, а в городах и селах, ждет уголовная ответственность. Причем независимо от того, разбился ребенок или нет.

Игорь Спиридонов добавил, что научиться управлять транспортом можно законно, например, в Сыктывкаре есть специальная школа мотокросса, где подростков тренируют под присмотром преподавателей. Покупка мощного питбайка – необдуманный шаг, потому что пострадать может не только юный водитель, но и его пассажир или случайный пешеход. Родителей будут привлекать к ответственности, если выявят подобные факты.

