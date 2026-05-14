В Сыктывкаре две женщины перевели мошенникам 1,4 млн рублей

Мошенники украли у двух жительниц Сыктывкара 1,4 млн рублей

Мошенники украли у двух жительниц Сыктывкара в общей сложности 1,4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Так, с сыктывкаркой 1955 года рождения связались неизвестные, представившиеся сотрудниками Роскомнадзора и Росфинмониторинга. Собеседники заявили, что преступники пытаются украсть деньги горожанки. Для того, чтобы предотвратить это, женщину убедили снять 700 тысяч рублей и перевести на «безопасный» счет.

, они сообщили о попытке несанкционированного списания денег с её банковских счетов. Для «спасения» средств пенсионерку убедили обналичить все накопления и перевести их на «безопасные» расчётные счета.

«По той же схеме пострадала ещё одна жительница Сыктывкара — женщина 1998 года рождения, имеющая статус самозанятой. Она лишилась 767 тысяч рублей», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что возбуждены уголовные дела о мошенничестве.