Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 мая 2026 11:07

За четыре месяца 2026 года в Коми сдали 1173 квартиры

Общая площадь нового жилья выросла на 14,5 процента
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Рост общего объема строительства не спас от спада в частном секторе.

Рост общего объема строительства не спас от спада в частном секторе.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В период с января по апрель 2026 года на территории Коми ввели в строй 1173 квартиры. Из них 423 находятся в частных жилых домах, которые возвели сами жители. Суммарная площадь всего сданного жилья достигла 83,5 тысячи квадратных метров – это 114,5 процента от показателей аналогичного отрезка времени годом ранее, уточнил Комистат.

Что касается построек самих граждан, тут картина иная. Население возвело 42,3 тысячи квадратных метров общей площади жилых помещений. Это на 19,9 процента меньше, чем за те же четыре месяца прошлого года. Из этого объема 25,3 тысячи квадратных метров приходятся на сельскую местность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Любимый мой сыночек, прости меня»: в Коми многодетной матери пришлось хоронить 17-летнего сына из-за опасного увлечения (подробности)