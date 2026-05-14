За четыре месяца 2026 года в Коми сдали 1173 квартиры

В период с января по апрель 2026 года на территории Коми ввели в строй 1173 квартиры. Из них 423 находятся в частных жилых домах, которые возвели сами жители. Суммарная площадь всего сданного жилья достигла 83,5 тысячи квадратных метров – это 114,5 процента от показателей аналогичного отрезка времени годом ранее, уточнил Комистат.

Что касается построек самих граждан, тут картина иная. Население возвело 42,3 тысячи квадратных метров общей площади жилых помещений. Это на 19,9 процента меньше, чем за те же четыре месяца прошлого года. Из этого объема 25,3 тысячи квадратных метров приходятся на сельскую местность.

