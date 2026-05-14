Жительница Ухты задолжала сыну 247 тысяч рублей и получила исправительные работы

Женщина из Ухты признала вину и пошла трудиться еще до приговора.

Ухтинский городской суд разобрал уголовное дело против 37-летней местной жительницы. Ее обвиняли в неуплате без уважительных причин денег на содержание несовершеннолетних детей.

Судьи установили, что женщина уже привлекалась к административной ответственности, но все равно продолжала уклоняться от родительских обязанностей. Она целых восемь месяцев не переводила средства на содержание своего 12-летнего сына. В итоге накопился долг в 247 тысяч рублей. Свою вину ухтинка признала полностью, а после того как дело передали в суд, она нашла работу.

Ей назначили наказание в виде 6 месяцев исправительных работ, причем из ее зарплаты будут удерживать 5 процентов в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.

