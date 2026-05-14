Студентка из Сыктывкара заработала 1500 рублей на краденых деньгах мурманчанки

Прокуратура республики направила в суд уголовное дело в отношении студентки-дроппера из Сыктывкара.

Заместитель прокурора Коми утвердил обвинительное заключение против 21-летней жительницы Сыктывкара. Ее обвиняют в дропперстве.

По версии следствия, в конце сентября 2025 года студентка местного университета нашла в интернет-мессенджере предложение о «легком заработке». Неизвестный попросил ее открыть счет в одном из банков и получать на него переводы за определенный процент. Девушка согласилась. В декабре 2025 года на ее карту поступило 36 тысяч рублей, которые были похищены у женщины из Мурманской области. По указанию аферистов студентка оставила себе полторы тысячи рублей в качестве награды, а остальную сумму перевела на подконтрольный им счет.

Обвиняемая признала свою вину полностью. Уголовное дело передали для рассмотрения мировому судье Куратовского судебного участка города Сыктывкара.

