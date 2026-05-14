НовостиПроисшествия14 мая 2026 13:17

В Сыктывкаре двое закладчиков пытались продать 150 граммов наркотиков: их задержали

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывкаре задержали двух подозреваемых в незаконном сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

У жителя республики 1995 года рождения и его приятеля изъяли зип-пакеты и три свертка с порошкообразным веществом. В их арендованной квартире нашли еще одну партию наркотиков. Полицейские также обнаружили электронные весы и предметы, предназначенные для потребления и фасовки наркотиков. Экспертиза показала, что у подозреваемых изъяли около 150 граммов N-метилэфедрона. Это вещество они собирались продать.

Возбуждено уголовное дело. Согласно законодательству, фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы. Сообщников заключили под стражу.