Житель Коми ударил ножом в шею гостя, спавшего с ним на одном диване

В Сыктывкаре осудят 50-летнего мужчину. Как сообщает прокуратура Коми, его обвиняют в покушении на убийство.

По версии следствия, все случилось после новогодних праздников. Обвиняемый вместе со своей бывшей сожительницей позвали в гости ее зятя. Компания выпила спиртное, и все уснули на одном диване. Когда проснулись, мужчина приревновал бывшую женщину к молодому парню, взял кухонный нож и ударил того в шею. Женщина проснулась и стала защищать своего зятя: она дважды отобрала нож и оттолкнула бывшего возлюбленного, чем спасла потерпевшего от смерти.

Сам обвиняемый вину признал лишь отчасти. Он объяснил, что хотел только припугнуть молодого человека, а не убивать. Уголовное дело передали для рассмотрения в Эжвинский районный суд Сыктывкара.