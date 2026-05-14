В парке «Югыд ва» и заповеднике не хватает техники для тушения пожаров

Печорская природоохранная межрайонная прокуратура проверила, как соблюдают закон о пожарной безопасности в двух крупных учреждениях – в национальном парке «Югыд ва» и в Печоро-Илычском государственном природном биосферном заповеднике. Оба имеют федеральное значение.

Выяснилось, что общее количество машин и оборудования для тушения лесных пожаров на этих территориях слишком мало. Также там фактически не выполняются функции лесной охраны на землях особо охраняемых природных территорий. Помимо этого, несмотря на начало пожароопасного сезона, руководство заповедника не заключило договор с уполномоченной организацией, которая должна следить за пожарной опасностью в лесах и тушить пожары. Все это напрямую влияет на обстановку в особо ценных лесах.

Из-за таких нарушений прокуроры внесли представления руководителям обоих учреждений. Как будут устранять недостатки, держат на контроле.