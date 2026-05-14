Мошенники угрожали жителю Коми компроматом и требовали 15 тысяч рублей

Мошенники шантажировали 44-летнего жителя Инты и требовали у него 15 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Житель Инты нашел сайт, предлагающий услуги по поиску спутницы для вечера. Горожанин оставил заявку. Далее мужчине позвонил якобы представитель ресурса. Он заявил, что нужно перевести аванс. Речь шла о 3 тысячах рублей. Мужчина перевел эти деньги.

«Затем аферисты потребовали дополнительный перевод в размере 15 000 рублей, назвав его «страховкой» оказываемых услуг», – говорится в сообщении.

Житель Коми понял, что общается с мошенниками, и прервал разговор. Однако преступники продолжили требовать деньги, угрожая распространить сведения, порочащих честь и достоинство потерпевшего. Мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество и вымогательстве.