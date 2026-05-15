Воркута появится на десятирублевой монете в 2027 году

Банк России посвятит Воркуте памятную монету

Воркута появится на памятной десятирублевой монете, выпуск которой запланирован на 2027 год. Решение включить город в план чеканки принял Банк России.

Как сообщили в администрации Воркуты, новая монета выйдет в серии «Города трудовой доблести». На ее оборотной стороне разместят символику города, удостоенного почетного звания за вклад жителей в годы Великой Отечественной войны.

Монету изготовят из стали с латунным гальваническим покрытием. Точный тираж и дата поступления в обращение пока не утверждены — их Центробанк объявит позднее.

Памятный червонец станет законным платежным средством на территории всей страны.