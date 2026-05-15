Ухтинка через суд взыскала деньги за проданный в долг телефон

Ухтинский городской суд встал на сторону местной жительницы, которая не получила деньги за проданный смартфон. С ответчика взыскали более 90 тысяч рублей.

Как установил суд, женщина разместила в интернете объявление о продаже телефона. Покупатель согласился приобрести устройство, и стороны оформили договор купли-продажи.

Смартфон был передан новому владельцу, однако оплатить покупку сразу он не смог. Стороны договорились о более позднем расчете и оформили это распиской. Однако после истечения оговоренного срока деньги продавцу так и не поступили. В итоге женщина обратилась в суд, который удовлетворил ее требования, обязав ответчика выплатить стоимость телефона и компенсировать расходы по уплате госпошлины.