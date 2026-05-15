Сыктывкарец выплатил 215 тысяч долга по алиментам ради водительских прав

Житель Сыктывкара полностью погасил долг по алиментам, чтобы вернуть возможность управлять автомобилем. Мужчина перечислил детям 215 тысяч рублей после введенных приставами ограничений.

Сыктывкарец обязан выплачивать на содержание троих детей половину своего дохода. Пока у него была работа, обязательства исполнялись, однако во время поиска нового места занятости накопилась задолженность. В отношении мужчины судебные приставы применили ряд мер: ограничили выезд за пределы страны, запретили регистрационные действия с автомобилем, а также временно лишили права пользоваться водительским удостоверением.

Поскольку удержаний из зарплаты для погашения долга было недостаточно, мужчина рисковал надолго остаться без возможности сесть за руль. В итоге он нашел средства и полностью выплатил задолженность в размере 215 тысяч рублей.