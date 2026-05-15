В нацпарке «Югыд ва» с 12 мая ввели запрет на сплавы и моторные лодки

В национальном парке «Югыд ва» с 12 мая начался усиленный режим работы, так как стартовала нерестовая кампания 2026 года. На особо охраняемой природной территории ввели сразу несколько ограничений, чтобы сохранить водных обитателей. Об этом рассказали в пресс-службе парка.

Временно нельзя сплавляться по рекам в туристических целях. Также под запрет попал въезд любых моторных средств – мотолодок, катеров, в том числе на воздушной подушке – на реки Щугор, Подчерье, Кожим, Косью, Сыню и их притоки. Кроме того, запрещены полёты воздушных судов с посадкой на территории парка без сопровождения сотрудников.

В администрации парка пояснили, что усиление охраны нужно для сохранения водных биоресурсов, их воспроизводства и поддержания природного равновесия. Особенно важно это именно в нерестовый период, когда рыба становится очень уязвимой.

Отдел охраны парка усилит контроль за реками. Госинспекторы при патрулировании будут тщательно осматривать личные вещи и транспорт посетителей: так они выявляют и пресекают браконьерство. Нарушителям грозит как административная, так и уголовная ответственность. В национальном парке попросили туристов и местных жителей отнестись к временным запретам с пониманием и заранее продумывать другие маршруты.