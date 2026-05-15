Молодых людей от 14 до 35 лет приглашают в бесплатный тур в Ухту

Молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет зовут в бесплатный тур под названием «Ухтинские контрасты». Поездка организована в рамках проекта «Молодёжное путешествие по Коми». 20 мая группа отправится из Сыктывкара в Ухту, чтобы полюбоваться природными достопримечательностями республики. Об этом сообщила пресс-служба регионального Министерства молодёжи.

Заявки на участие принимают до 17 мая на платформе «Молодёжь России». Организаторы сразу предупреждают: мест немного.

В программе тура – экскурсия по заказнику «Параськины озёра» и восхождение на скалы Седъю. Организаторы обеспечивают участников трансфером из Сыктывкара и обратно, двухразовым питанием (обед и ужин) и обязательной страховкой от несчастных случаев. В дороге у группы будет аптечка с перевязочными материалами, антисептиками и всеми нужными лекарствами.