Региональный семейный капитал в Коми вырастает до 500 тысяч рублей

В Коми выстроили одну из самых полных в стране систем поддержки семей с детьми - от момента ожидания ребенка и до его совершеннолетия. Глава региона Ростислав Гольдштейн отметил, что региональный семейный капитал, подарок новорожденному, компенсации для многодетных и помощь по социальному контракту - это не разовые меры, а долгосрочная политика. Он подчеркнул, что Коми - социально ответственный регион, власть создает систему для людей, и эту работу будут продолжать.

По данным Минтрудсоца Коми, в дополнение к федеральным пособиям в республике действует целый ряд региональных мер поддержки. Среди них:

- «Подарок новорожденному» - набор из 19 предметов и средств гигиены для ухода за младенцем. Он полагается на каждого новорожденного.

- Ежемесячное пособие беременным на продукты - 10 тысяч рублей. Его дают без учета доходов.

- Возмещение расходов на проезд в медучреждения для беременных женщин, которые живут в труднодоступных местах.

- Региональный семейный капитал - 300 тысяч рублей при рождении или усыновлении первого, а также третьего или последующего ребенка с 1 января 2024 года. Если женщина родила первенца до 25 лет, капитал вырастает до 500 тысяч рублей. Эти деньги можно потратить по 15 направлениям - от покупки и ремонта жилья до подготовки детей к школе.

- Ежемесячное пособие кормящим матерям на продукты - 10 тысяч рублей. Его получают те, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.

- Социальный контракт - его заключают в первую очередь с многодетными семьями.

Сейчас в Коми живут больше 12 тысяч многодетных семей. Им по линии соцзащиты дают компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также пособие на проезд - 500 рублей на детей-школьников и студентов, которые учатся в местных вузах или профессиональных лицеях. Школьники из многодетных семей бесплатно получают горячее питание в школе.

Многодетные семьи также могут получить компенсацию за очную платную учебу детей в средних профессиональных образовательных организациях региона - до 50 процентов стоимости, но не больше 25 тысяч рублей за учебный год. Семьям из Воркуты и Инты компенсируют расходы на перевозку личного автомобиля по железной дороге по маршрутам Воркута - Сосногорск, Инта - Сосногорск и обратно. Все эти выплаты дают без учета доходов или других критериев нуждаемости.