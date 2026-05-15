Все стационарные лагеря Коми оснастили камерами и тревожными кнопками

Пропускной режим и электронные пропуска введут в 459 лагерях отдыха региона.

В Коми завершается подготовка к летней оздоровительной кампании. Все стационарные детские лагеря оборудовали современными средствами защиты, чтобы обеспечить ребятам безопасный отдых на каникулах. Об этом доложил исполняющий обязанности министра образования и науки республики Олег Холопов на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

По словам руководителя отрасли, этим летом в регионе для детей и подростков откроют 459 лагерей отдыха. Среди них три стационарных – «Гренада», «Мечта» и «Орленок» – а также 301 лагерь с дневным пребыванием и 155 лагерей труда и отдыха. Оздоровительная программа охватит не меньше половины детей школьного возраста – это примерно 55 тысяч человек.

Каждый стационарный лагерь имеет ограждение по периметру и оснащен необходимыми системами безопасности. Повсюду установили камеры видеонаблюдения, комплексы оповещения об угрозе террористического акта и системы наружного охранного освещения. На пунктах охраны есть тревожные кнопки или телефоны экстренной связи для вызова оперативных служб. Кроме того, все лагеря оборудовали автоматической пожарной сигнализацией – сигнал о возгорании поступает прямо в подразделения пожарной охраны. В случае чрезвычайного происшествия сработает система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а персонал сможет воспользоваться огнетушителями и другими первичными средствами тушения.

Олег Холопов подчеркнул, что особое внимание уделили подготовке персонала. В каждом летнем лагере назначат ответственных за пожарную безопасность и антитеррористическую защищённость. Все педагоги прошли обучение и инструктаж, они хорошо знают, как действовать при любых чрезвычайных ситуациях.

На объектах отдыха также введут пропускной режим. Установлены чёткие правила допуска на территорию – для детей, сотрудников, посетителей и транспорта. Будет работать система электронных пропусков либо классические журналы регистрации посетителей.

В Минобрнауки Коми добавили, что важную роль в обеспечении безопасности играют регулярные тренировки. 21 и 22 апреля 498 образовательных организаций республики – от детских садов до школ, колледжей и техникумов – участвовали во всероссийских учениях. На них отрабатывали действия при совершении или угрозе терактов, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов.

В эти дни специалисты оценивают готовность всех лагерей отдыха. Окончательные итоги проверки представят 25 мая на заседании Межведомственной комиссии по вопросам организации летнего отдыха.

