В Коми прошел обучающий онлайн-семинар для СОНКО

Фото: Минэк Коми.

Для СОНКО, планирующих участие в Конкурсе на предоставление грантов Главы Республики Коми на развитие гражданского общества, прошел обучающий семинар 6 мая.

На онлайн-встрече заведующая отделом господдержки социально ориентированных некоммерческих организаций ГУ РК «Центр поддержки развития экономики» Наталья Савельева рассказала потенциальным грантополучателям об особенностях подачи заявки на Портале предоставления мер финансовой государственной поддержки, дала рекомендации по вопросам участия в конкурсе и разобрала типичные ошибки.

Также она рассказала участникам семинара об основных характеристиках и отличиях социального проекта.

«Встреча получилась очень плодотворной. С каждым годом количество желающих поучаствовать в конкурсе грантов Главы на развитие гражданского общества только растет и наша задача – помочь им справиться со всеми сложностями на пути к реализации проектов», – отметила Савельева.

Напомним, что с 5 мая стартовал прием документов от СОНКО на участие в конкурсе на предоставление грантов Главы Республики Коми на развитие гражданского общества. Подать заявку и заявить о своей инициативе можно до 1 июня 2026 года.

