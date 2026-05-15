В Коми до 2030 года уничтожат борщевик на 800 гектарах

В регионе насчитывается около 4 тысяч гектаров земель заросших опасным растением.

В Коми запустят программу по уничтожению борщевика Сосновского. До 2030 года специалисты очистят от этого опасного инвазивного растения 800 гектаров земли. Ежегодно на эти цели будут выделять по 10 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.

Ликвидировать вредный сорняк планируют примерно на 160 гектарах в год. Применят и новые методы. В 2026 году впервые для борьбы с растением используют дроны – это должно повысить эффективность работ. На сильно заросших территориях борщевик будут уничтожать с помощью химической обработки, как того требуют действующие правила.

По данным Минсельхоза Коми, сейчас в регионе насчитывается около 4 тысяч гектаров земель, заросших борщевиком. На 1 тысяче гектаров работы по уничтожению уже проводились. Новая программа призвана не только сократить площадь распространения опасного растения, но и предотвратить ущерб окружающей среде и сельскому хозяйству.

С 1 марта 2026 года владельцы земельных участков по всей России обязаны принимать меры по борьбе с борщевиком и другими инвазивными растениями. За невыполнение этих требований по статье 8.7 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрен штраф до 700 тысяч рублей. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин еще 31 июля 2025 года. Министерство сельского хозяйства Коми призвало всех владельцев земель вовремя уничтожать борщевик Сосновского на своих участках.

