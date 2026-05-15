Житель Сыктывкара ударил ножом в шею 28-летнего гостя из ревности

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП
Следователи завершили расследование уголовного дела против 50-летнего уроженца Сыктывкара. Его обвиняют в покушении на убийство.
По данным СУ СКР по Коми, в январе этого года в квартире дома на улице Комарова мужчина, будучи пьяным, напал на 28-летнего гостя с ножом и ударил его в шею. В ситуацию вмешалась бывшая сожительница сыктывкарца, которая находилась в той же комнате. Она отобрала нож и не дала убить молодого человека.
Следователь собрал достаточно доказательств, поэтому уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
