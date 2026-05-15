Госсовет Коми добивается северных надбавок с первого дня

Комитет Госдумы рекомендовал правительству ввести надбавки для молодых специалистов до 35 лет.

Председатель Государственного Совета Коми Александр Макаренко подвел итоги расширенного заседания комитета Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики. Главным вопросом повестки стало начисление максимальных северных надбавок работникам федеральных структур с самого первого дня их трудоустройства. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

Александр Макаренко напомнил, что в апреле 2025 года по поручению главы республики Ростислава Гольдштейна в Коми приняли очень важный региональный закон. Он установил гарантию выплаты максимальных северных надбавок с первого рабочего дня для сотрудников республиканских госорганов и учреждений. Это серьезный шаг для того, чтобы удержать кадры в регионе, но, по мнению председателя Госсовета, нельзя делить специалистов на «региональных» и «федеральных». По его словам, люди работают и несут службу в одинаково суровых условиях Севера, поэтому важно добиться справедливости: сотрудники силовых ведомств, правоохранительных органов и других организаций, которые получают финансирование из федерального бюджета, должны получать такие же надбавки сразу, без задержек. Александр Макаренко подчеркнул, что эту позицию будут отстаивать на всех федеральных площадках.

