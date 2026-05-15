Ремонт моста через Вычегду в Корткеросском районе выполнен на 60 процентов

Завершить строительно-монтажные работы планируют в октябре 2026 года. Фото: минтранс Коми.

В Корткеросском районе Республики Коми активно ремонтируют мост через реку Вычегду. Он находится на автомобильной дороге Сыктывкар – Троицко-Печорск. Работы идут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства транспорта.

Общая протяженность объекта вместе с подходами составляет 568,04 метра, из них длина самого моста – 500,25 метра. На данный момент готовность переправы оценили в 60 процентов.

В прошлом году подрядчик – компания «СЕВЕРРЕГИОНСТРОЙ» – закончил основные работы на левой половине моста. Специалисты переустроили деформационные швы, отремонтировали опорные части, обновили балки и плиты пролетных строений. Заменили мостовое полотно, поставили новые перила и ограждение безопасности. Также выполнили переустройство сопряжений, ремонт опор, дамбы и конусов. Пролетные строения и опоры покрасили – это не только улучшило их внешний вид, но и дало дополнительную защиту от коррозии.

С 16 октября 2025 года по отремонтированной левой половине моста пустили движение. Это позволило перенести основные работы на правую часть сооружения. В зимние месяцы, согласно технологическим требованиям, работы на мосту временно приостанавливали.

Теперь подрядчик снова в активной фазе и ремонтирует правую сторону. Уже подняли железобетонные балки 4 пролетных строений, заменили опорные части под балками, забетонировали средний монолитный участок пролетных строений (он объединяет две половины моста на уровне пролетного строения). Также отремонтировали массивную часть промежуточных опор №3, 4, 5 и береговой опоры №9, устроили деформационные швы на опорах №1 и 5. Сейчас подрядчик занят устройством монолитной консоли пролетного строения с монтажом цокольных коробок под барьерное ограждение, делает выравнивающий слой на проезжей части, ремонтирует сопряжение на опоре №9 и приводит в порядок капители на опорах №7 и 8.

Чтобы полностью закончить ремонт, предстоит еще много работы. Нужно продолжить устройство консолей и цоколей, доделать ремонт всех опор, полностью заменить мостовое полотно, установить новые перильные и барьерные ограждения, покрасить металлические и железобетонные конструкции пролетных строений, смонтировать освещение моста и установить судоходную сигнализацию.

Завершить все строительно-монтажные работы планируют в октябре 2026 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Гены у малышей что надо!»: на лосеферме в Коми начался настоящий бэби-бум, в мае уже четыре малыша явились в этот мир

Трое лосят появились на свет на ферме в Якше (подробности)