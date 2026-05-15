Житель Ухты потратил почти 40 тысяч рублей с карты умершего друга

Полицейские вскрыли квартиру покойного, а знакомый тем временем тратил его деньги

Ухтинский городской суд рассмотрел уголовное дело против 44-летнего местного жителя. Его обвиняли в краже с банковского счета. Обвинение в суде поддерживал сотрудник прокуратуры города Ухты.

Судьи установили, что в августе и сентябре 2025 года осужденный с разрешения своего знакомого пользовался его банковской картой, так как покупал для него продукты. Когда товарищ умер, мужчина узнал об этом от своей сестры. Позже он лично убедился в смерти, когда сотрудники полиции и МЧС приехали вскрывать дверь квартиры, где жил умерший, но, несмотря на это, он продолжил пользоваться чужой картой в своих интересах. В итоге он потратил на алкоголь и еду почти 40 тысяч рублей.

Свою вину мужчина признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Также полностью удовлетворили гражданский иск потерпевшей стороны. Приговор пока не вступил в законную силу.

