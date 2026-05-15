НовостиОбщество15 мая 2026 13:15

В Сыктывкаре купили 56 квартир для детей-сирот

На эти цели город получил более 230 млн рублей
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывкаре приобрели 56 квартир для детей-сирот. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На покупку жилья для сирот столица Коми получила более 230 млн рублей. Деньги выделили из федерального и республиканского бюджета.

«Требовалось купить 50 квартир, а приобрели 56», – говорится в сообщении.

В этом году сиротам планируют предоставить 36 помещений. Остальные 20 находятся в долевом строительстве. Это жилье будет сдано в 2027 году. На сегодняшний день сиротам предоставили 22 квартиры.