В Сыктывкаре купили 56 квартир для детей-сирот

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Сыктывкаре приобрели 56 квартир для детей-сирот. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
На покупку жилья для сирот столица Коми получила более 230 млн рублей. Деньги выделили из федерального и республиканского бюджета.
«Требовалось купить 50 квартир, а приобрели 56», – говорится в сообщении.
В этом году сиротам планируют предоставить 36 помещений. Остальные 20 находятся в долевом строительстве. Это жилье будет сдано в 2027 году. На сегодняшний день сиротам предоставили 22 квартиры.