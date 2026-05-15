В Верховный суд Коми передали дело банды, убивавшей людей с 1997 по 2012 год

Один из обвиняемых частично признал вину, остальные отрицают. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Коми осудят организатора и троих участников банды. Их обвиняют в приготовлении к убийству двух и более лиц, совершенному организованной группой, в убийстве двух и более лиц, а также в участии в устойчивой вооруженной группе и в совершаемых ею нападениях.

По версии следствия, не позднее 1997 года в Воркуте один из местных жителей создал вооруженную банду. Он хотел усилить свое криминальное влияние среди других преступных группировок. В банду входили люди, большинство из которых сейчас либо отбывают наказание в тюрьмах, либо уже убиты. До того как деятельность большинства участников пресекли в 2012 году, они совершили несколько нападений на граждан. При этом они использовали огнестрельное оружие и взрывные устройства. Нападения часто заканчивались смертью людей или другими тяжелыми последствиями.

Все время существования банды ее члены по указанию главаря пытались убить руководителя враждующей преступной группировки. Для этого в ноябре 2004 года они заманили на безлюдный участок его брата. Там они хладнокровно убили его, а вместе с ним и другого мужчину, который приехал с ним, а через полгода в Московской области бандиты убили жительницу Воркуты - так они пытались скрыть информацию о ранее совершенном преступлении.

Свою вину частично признал только один из обвиняемых, остальные вину отрицают. За содеянные преступления им грозит до 20 лет лишения свободы с дополнительным ограничением свободы, либо пожизненное заключение. Уголовное дело передали для рассмотрения по существу в Верховный суд Республики Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Гены у малышей что надо!»: на лосеферме в Коми начался настоящий бэби-бум, в мае уже четыре малыша явились в этот мир

Трое лосят появились на свет на ферме в Якше (подробности)