В Ухте тракториста лишили прав из-за учета у психиатра

65-летний житель Ухты состоит на учете у психиатра и не может управлять трактором.

В Ухте тракторист лишен специального права на управление самоходными машинами из-за медицинских противопоказаний. Об этом сообщает прокуратура Коми.

Выяснилось, что 65-летний житель Ухты состоит на учете в Ухтинской психиатрической больнице. Его диагноз является медицинским противопоказанием для управления транспортными средствами. Чтобы защитить права неопределенного круга людей, прокурор Ухты обратился в суд с иском. Он требовал прекратить действие права на управление самоходными машинами.

Суд полностью удовлетворил требования. Согласно решению, мужчина обязан сдать удостоверение тракториста-машиниста в Государственную межрайонную инспекцию по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.

