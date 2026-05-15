Сыктывкарка нашла чужую карту и украла оттуда 8 тысяч рублей: ее задержали

В Сыктывкаре женщина нашла чужую карту и украла оттуда более 8 тысяч рублей

В Сыктывкаре местную жительницу 1987 года рождения подозревают в краже более 8 тысяч рублей с банковской карты. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратилась жительница Эжвинского района 1999 года рождения. Девушка рассказала, что прогуливалась по магазинам и потеряла карту. Пропажу жительница столицы Коми заметила лишь тогда, когда на телефон начали приходить смс-уведомления о списаниях. Сумма ущерба превысила 8 тысяч рублей.

Правоохранители задержали подозреваемую. Сыктывкарка рассказала, что нашла карту на крыльце магазина. Далее женщина пошла за покупками. При этом фигурантка расплачивалась чужой картой. Она купила продукты, а также товары и корм для животных. возбуждено уголовное дело. Жительница Коми находилась под подпиской о невыезде.