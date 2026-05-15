В Сыктывкаре девушка пыталась продать 10 граммов наркотиков: ее будут судить

В Сыктывкаре 27-летнюю жительницу Эжвинского района обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Сыктывкарка в состав организованной группы, занимающейся наркоторговлей и стала закладчиком. В начале февраля горожанка забрала из тайника 10 граммов синтетического наркотика. У себя дома жительница столицы Коми расфасовала запрещенное вещество в 20 пакетиков. Продать наркотик фигурантка не успела, поскольку ее задержали полицейские. Уголовное дело направили в суд.