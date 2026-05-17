В Коми ищут пропавшего 46-летнего Валерия Ходусова

В Коми объявлены поиски 46-летнего Валерия Ходусова. По информации поискового отряда «ЛизаАлерт», местонахождение мужчины неизвестно с 14 мая 2026 года.

Сообщается, что пропавший может находиться в районе реки Яренга, сельского поселения Вежайка Усть-Вымского района.

Приметы мужчины: рост около 190 см, худощавое телосложение, седые волосы, карие глаза.

Во что был одет в день исчезновения, точно неизвестно. Предположительно на нем был зелёный камуфлированный костюм, сапоги и чёрная шапка.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Валерия Ходусова, просят сообщить по телефону горячей линии поискового отряда: 8 (800) 700-54-52 или 112.