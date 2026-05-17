В Сыктывкаре погрузчик столкнулся с легковушкой: пострадали два человека

В Сыктывкаре утром 16 мая произошло дорожно-транспортное происшествие с участием погрузчика и легкового автомобиля. Авария случилась около 10:15 на улице Морозова.

По предварительным данным, водитель погрузчика «Амкодор», двигавшийся по крайней правой полосе, при выполнении разворота не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Skoda.

В результате ДТП пострадали два человека, находившиеся в легковушке. Травмы различной степени тяжести получил водитель Skoda — мужчина 2004 года рождения, а также пассажир автомобиля — мужчина 1983 года рождения.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.