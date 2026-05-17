НовостиОбщество17 мая 2026 9:30

Более 97 тысяч жителей Коми перешли на электронные трудовые книжки

Новая система позволяет надежнее хранить сведения о трудовой деятельности

Большинство жителей Коми сделали выбор в пользу электронных трудовых книжек. Как сообщили в региональном Отделении Социального фонда России, цифровой формат документа становится все более востребованным среди работающих граждан.

Возможность самостоятельно выбрать формат ведения трудовой книжки — сохранить бумажный вариант или перейти на электронный — у россиян появилась в 2020 году.

С начала 2026 года электронные трудовые книжки оформили уже 5842 жителя Коми. Всего с момента запуска системы на цифровой формат перешли более 97 тысяч человек.

В Соцфонде отметили, что электронная трудовая книжка позволяет более надежно и удобно хранить сведения о профессиональной деятельности, а также упрощает доступ к данным о трудовом стаже и месте работы.