В Сыктывкаре побит температурный рекорд: воздух прогрелся почти до +30°C

Температура оказалась на 2,8 градуса выше предыдущего максимума

В Сыктывкаре 16 мая установлен новый температурный рекорд. По данным Коми ЦГМС, воздух в столице республики прогрелся до +29,5°C, что стало новым суточным максимумом.

Предыдущий рекорд, установленный пять лет назад, оказался превышен сразу на 2,8 градуса. Синоптики также сообщили, что минимальная температура воздуха предстоящей ночью составит +13,7°C. В этом мае в Сыктывкаре еще не было ни теплее, ни холоднее: ранее температура опускалась до -1,9°C. В целом май в регионе оказался теплее климатической нормы на 2,6 градуса.

При этом температурный фон по республике остается контрастным. Так, ночью в селе Петрунь столбики термометров опускались до -5,3°C, днем в Воркуте воздух прогрелся лишь до +4,7°C, а самым теплым местом стало Объячево, где зафиксировали +30,7°C.