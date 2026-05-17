В Коми мотоциклист вылетел в кювет и получил травмы

В Сысольском районе Коми утром 16 мая произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста. Авария случилась около 10:47 на автодороге Чебоксары — Йошкар-Ола — Киров — Сыктывкар.

По предварительной информации, водитель мотоцикла BMW не справился с рулевым управлением. В результате транспортное средство съехало в правый по ходу движения кювет.

В ДТП пострадал водитель мотоцикла — мужчина 1983 года рождения. Он получил травмы различной степени тяжести.

Обстоятельства аварии выясняются.