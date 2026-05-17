В Коми реорганизуют четыре коррекционные школы-интерната

В Коми реорганизуют сразу несколько коррекционных школ-интернатов. Соответствующие постановления 15 мая подписала заместитель председателя правительства республики Лариса Максимова.

Согласно одному из документов, специальную (коррекционную) школу-интернат №12 в селе Читаево Прилузского района присоединят к школе-интернату №11 в деревне Горьковская Сысольского района. После завершения процедуры учреждение в Читаево станет филиалом.

Сейчас в школе-интернате №11 обучаются 42 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 15 из них проживают в интернате. В учреждении №12 обучаются 43 ребенка, девять воспитанников живут в интернате.

Как отмечалось на этапе общественного обсуждения, для учеников и большинства сотрудников условия не изменятся. Однако в филиале сократят должности директора и заместителя директора. Им обещают предложить вакантные места в школе-интернате №11.

Аналогичная реорганизация коснется школы-интерната №2 в селе Усть-Кулом, которую присоединят к специальной школе-интернату №10 в поселке Аджером Корткеросского района. После объединения учреждение также станет филиалом.

В школе-интернате №10 сейчас обучаются 49 детей, из них 36 проживают в интернате. В школе-интернате №2 учатся 47 детей, 17 из которых находятся на постоянном проживании.

После слияния в филиале упразднят должности директора, заместителя директора и бухгалтера. При этом четырем сотрудникам предложат другие вакансии.

В пояснительных материалах к документам говорится, что реорганизация связана с планом консолидации бюджетных средств и должна способствовать более эффективному использованию финансирования учреждений, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья.