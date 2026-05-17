Супруги из Коми отметили 66 лет совместной жизни

В Усть-Куломском районе чествовали супругов, проживших вместе 66 лет

В Усть-Куломском районе Коми в Международный день семьи, 15 мая, чествовали супругов Кляпышевых — Анатолия Спиридоновича и Валентину Ивановну. В 2026 году пара отмечает 66 лет совместной жизни, или неоновую свадьбу, сообщили в Минюсте республики.

Супруги признаются, что годы семейной жизни пролетели незаметно, а главным секретом долгого брака считают взаимную поддержку и уважение.

«Семейная жизнь пролетела как один день. Все эти годы мы прошли рука об руку. Главное — сейчас не терять интерес к жизни, а также любить, ценить друг друга — и всё будет хорошо!» — поделились супруги.

За десятилетия совместной жизни Анатолий Спиридонович и Валентина Ивановна вместе преодолевали трудности, поддерживали друг друга и строили большую семью. Они вырастили и воспитали пятерых детей. Сегодня супругов окружают заботой близкие — у них восемь внуков и внучек, а также десять правнуков и правнучек.

В Минюсте Коми отметили, что подобные семейные истории являются примером сохранения традиционных ценностей и преемственности поколений.